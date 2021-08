Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : C'est écrit pour l'avenir d'Erling Haaland !

Publié le 4 août 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a été annoncé dans les viseurs de plus grandes écuries européennes, tout indique qu’Erling Haaland sera toujours un joueur du Borussia Dortmund la saison prochaine.

Arrivé il y a un an et demi en provenance du RB Salzbourg contre seulement 20 M€, Erling Haaland réalise des merveilles au sein du Borussia Dortmund. Très prolifique, l’international norvégien s’est imposé comme l’attaquant à la mode en Europe aux côtés de Kylian Mbappé. Mais bien évidemment, cet éclosion du natif de Leeds s’est accompagnée d’un intérêt croissant des plus grands clubs européens à son égard. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Manchester United ou encore Chelsea ont tous été annoncés sur ses traces au cours des derniers mois. Cependant, le club de la Ruhr a toujours affirmé vouloir le conserver cet été, et ce alors que les Blues de Thomas Tuchel étaient annoncés avec insistance comme voulant le recruter dès maintenant.

Chelsea jette son dévolu sur Romelu Lukaku

Mais visiblement, Chelsea a désormais changé son fusil d’épaule puisque c’est Romelu Lukaku qui est annoncé avec grande insistance comme la principale cible de l’écurie londonienne depuis quelques heures. Précisément, les pensionnaires de Stamford Bridge seraient disposés à offrir 130 M€ afin de s’attacher les services de l’international belge de l’Inter, chose qui pourrait faire plier les Nerazzurri . Selon Gianluca Di Marzio, l’écurie lombarde ouvrirait maintenant la porte et ciblerait Duvan Zapata (Atalanta) et Joaquin Correa (Lazio) afin de le remplacer. Dans le même temps, selon le Telegraph , Romelu Lukaku aurait validé l’idée d’un retour à Chelsea. S’il reste maintenant à voir si le dossier aboutira réellement, même si tous les feux semblent actuellement au vert, tout indique donc que la piste Erling Haaland est rangé aux oubliettes pour Chelsea.

Rendez-vous dans un an pour Erling Haaland