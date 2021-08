Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Haaland va s'éterniser !

Publié le 4 août 2021 à 1h00 par La rédaction

Le Real Madrid aurait toujours des vues sur Erling Braut Haaland. Cependant, une éventuelle arrivée du Norvégien cet été apparaîtrait de plus en plus hypothétique.

Erling Braut Haaland affole la planète football. À 21 ans, le Norvégien totalise déjà 57 buts en 59 rencontres avec le Borussia Dortmund. Un bilan exceptionnel qui attire l'oeil des plus grands clubs du monde. Le Bayern Munich, Chelsea et Manchester United se sont un temps intéressés au joueur, mais c'est bien le Real Madrid qui semble le plus chaud sur le dossier. Les difficultés économiques du club espagnol compliqueraient toutefois ce dossier.

Dortmund pas vendeur cet été