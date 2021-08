Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Retour de flamme pour cette ancienne piste de Claude Puel !

Publié le 4 août 2021 à 0h15 par La rédaction

Le mercato stéphanois est particulièrement atone depuis le début de l'été. L'ASSE a pourtant grand besoin d'un attaquant. Ainsi, les Verts n'hésiteraient pas à explorer une ancienne piste.

Le recrutement d'un attaquant de pointe semble désormais impératif pour l'AS Saint-Etienne. L'année dernière, malgré une 12e place finale, les Verts n'ont marqué que 42 buts (soit la 4e pire attaque du championnat). Malgré la présence de joueurs de talent comme Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz ou encore Romain Hamouma, le manque offensif se fait clairement ressentir. Mais les difficultés financières du club empêchent tout recrutement dans ce secteur.

L'ASSE relance une ancienne piste