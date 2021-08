Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce choix fort de l’ASSE est totalement validé !

Publié le 3 août 2021 à 16h00 par T.M.

A la surprise générale, l’ASSE a prolongé d’un an Romain Hamouma. Une décision qui fait l’unanimité auprès de Fabien Lemoine, ancien de la maison stéphanoise.

Le 30 juin dernier, Romain Hamouma arrivait au terme de son contrat avec l’ASSE. Et pour le protégé de Claude Puel, il était difficilement envisageable de le voir continuer chez les Verts, lui qui était courtisé par l’OGC Nice, Troyes et Brest. Toutefois, comme le10sport.com vous l’a révélé, Hamouma a refusé ces propositions… pour prolonger à l’ASSE. Cela en a surpris plus d’un, mais l’attaquant de 34 ans a paraphé un nouveau contrat d’un an dans le Forez.

« Il va énormément apporter à cette équipe »