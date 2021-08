Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme contre-temps dans le feuilleton Paul Pogba ?

Publié le 4 août 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 4 août 2021 à 15h35

Si le Paris Saint-Germain est annoncé avec grande insistance sur les traces de Paul Pogba, le club de la capitale prendrait actuellement du retard dans le dossier en raison de son incapacité à vendre ses joueurs, condition sine qua non à la venue du milieu de 28 ans.

La venue de Georginio Wijnaldum ne suffit pas au Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale aimerait une fois de plus recruter un joueur pour son milieu de terrain. Et dans cette optique, la priorité de Leonardo semble clairement se nommer Paul Pogba. À un an du terme de son contrat, l’international français pourrait quitter Manchester United et les pensionnaires du Parc des Princes ne voudraient clairement pas passer à côté de cette opportunité. C’est pourquoi des contacts auraient été noués entre l’entourage de celui qu’on surnomme La Pioche et le PSG. Certaines sources annoncent même qu’un accord contractuel serait proche d’être trouvé entre les deux parties, tandis que Paul Pogba aurait repoussé une offre de prolongation de la part des Red Devils .

Le PSG doit vendre, mais il n’y parvient pas encore...

Bref, en apparence, tous les feux sont au vert pour Paris dans ce dossier avec un joueur qui voudrait rallier la Ville Lumière . Seulement voilà, il y a pour l’heure un hic, et pas des moindres, à savoir qu’il n’y aurait aucun contact formel entre Manchester United et le PSG ni la moindre offre. Et cela ne serait pas le fruit du hasard ! En effet, sur son compte Twitter, le journaliste Saber Desfarges a rappelé que les vice-champions de France doivent en premier lieu vendre avant d’éventuellement passer à l’action dans le dossier. Cette tendance avait déjà été annoncée par Canal Supporters , le média spécialisé dans l’actualité du PSG précisant alors que Paris devait alléger sa masse salariale et dégraisser son milieu de terrain avant de passer à l’offensive pour enrôler Paul Pogba.



C’est précisément là que le bât blesse pour le PSG pour l'instant. Et pour cause, mis à part Mitchel Bakker qui a rejoint le Bayer Leverkusen contre 10 M€ bonus compris, aucun joueur parisien n’a été vendu. Alphonse Areola a rejoint West Ham dans le cadre d’un prêt payant de 2 M€ avec une option d’achat, Marcin Bulka devrait rejoindre l’OGC Nice en prêt, Kenny Nagera a rejoint le SC Bastia en prêt, mais tout cela est trop peu pour s’offrir Paul Pogba. Dans le même temps, aucun des joueurs cités sur le départ n’est parti. Pablo Sarabia, annoncé comme étant courtisé en Espagne, est encore là. Pareil pour Ander Herrera, un temps annoncé dans le viseur de l’Athletic Club. Layvin Kurzawa a, pour sa part, refusé de rejoindre Galatasaray, tandis qu’aucune porte de sortie ne se dégage réellement dans la presse pour Rafinha et que Mauro Icardi semble parti pour rester au PSG faute de possible point de chute en Serie A.

Paul Pogba a repris l’entraînement avec Manchester United