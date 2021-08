Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha doit-il faire tapis sur Paul Pogba ?

Publié le 4 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Paul Pogba pourrait être la cinquième recrue du PSG, ce serait du moins la volonté première de Leonardo. Cependant, Manchester United compterait bien conserver sa star, quitte à ce qu’elle parte libre de tout contrat dans un an. Doha doit-il prendre la décision de casser sa tirelire pour le transfert de Pogba cet été ? C’est notre sondage du jour !

Cela fait à présent plusieurs semaines que Paul Pogba est qualifié de potentielle recrue du PSG. Comme le10sport.com vous l’a révélé jeudi dernier, son agent Mino Raiola teste le marché et a déjà proposé ses services à Liverpool, sans succès. La volonté de Raiola pourrait cependant de faire trembler Manchester United avec des rumeurs de transfert pour que les Red Devils accordent un contrat en or à son client, le sien expirant en juin 2022, selon The Athletic . Pas de quoi calmer les ardeurs du PSG qui resterait proche de la situation du champion du monde tricolore. Le Parisien a cependant jeté un énorme froid dans ce dossier brûlant.

Un transfert légendaire pour Pogba ou une temporisation ?