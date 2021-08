Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le voile tombe sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 4 août 2021 à 16h15 par Th.B. mis à jour le 4 août 2021 à 16h17

Alors qu’il refuserait toujours de prolonger au PSG, Kylian Mbappé ne devrait pas pour autant quitter le club de la capitale pour le Real Madrid d’ici la fin du mercato.

Dans la foulée de l’élimination du PSG en 1/8ème de finales de l’Euro à la toute fin du mois de juin, Kylian Mbappé a quitté les Bleus pour partir en vacances. Cependant, avant de s’envoler et de prendre congés, la star du PSG aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait suspendre les discussions au sujet de sa prolongation de contrat, son engagement prenant fin en juin 2022. C’est du moins l’information que L’Équipe et RTL révélaient. De quoi permettre à la presse espagnole de jubiler et d’évoquer encore plus un transfert au Real Madrid cet été afin qu’il ne parte pas libre de tout contrat à la fin de la saison prochaine. Néanmoins, ces derniers jours, la tendance n’est pas à un départ pour Madrid ou ailleurs.

Mbappé bien parti pour rester !