Mercato - Real Madrid : Le verdict est tombé pour Erling Haaland !

Publié le 4 août 2021 à 15h00 par A.D.

Auteur d'une saison brillante avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland serait dans le collimateur des meilleures écuries européennes, dont Chelsea et le Real Madrid. Toutefois, le Borussia Dortmund, qui ne compterait en aucun cas laisser filer son numéro 9, devrait réussir à le retenir cet été.

Erling Haaland fait le plus grand bonheur du Borussia Dortmund depuis janvier 2020. Ce qui n'a pas échappé aux colosses européens. En effet, le Real Madrid, Chelsea et bien d'autres écuries du continent aimeraient s'offrir les services d'Erling Haaland cet été. Toutefois, toutes ces équipes devraient se casser les dents lors de ce mercato.

Erling Haaland condamné à rester à Dortmund ?