Mercato - PSG : Si Mbappé dit stop, le PSG va faire des folies…

Publié le 4 août 2021 à 15h20 par La rédaction

Si Kylian Mbappé officialise le fait de ne pas vouloir prolonger, le PSG le vendra cet été. Et pour le remplacer, Paris peut faire très, très mal.

Kylian Mbappé ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Il n'a pas encore prolongé son bail avec le PSG et l’idée chez les dirigeants parisiens de vendre sa pépite cet été pourrait faire son chemin. Le club parisien pourrait récupérer une très belle somme d’argent en contrepartie. Et pour compenser cet éventuel départ, le PSG devrait faire très mal. Et disposera des liquidités nécessaires.

Le PSG voudra frapper fort !

Si Mbappé était amené à partir, le PSG sera obligé de le remplacer par du lourd. Un attaquant d’envergure international serait privilégié. Parmi les pistes figure Robert Lewandowski mais pour le rapatrier à Paris, il faudra s’entendre avec Pini Zahavi, son agent. Erling Haaland pourrait également intéresser les dirigeants parisiens. Représenté par Mino Raiola, très proche de Leonardo et qui a réussi à placer Donnarumma dans la capitale, il serait une recrue de choix. Mais en plus d’un numéro 9 de renom, le PSG envisagerait très sérieusement de conclure l’arrivée de Paul Pogba. De bien belles dispositions…