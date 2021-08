Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé ne veut pas de l’argent de Doha…

Publié le 4 août 2021 à 12h20 par La rédaction

Pour son avenir, Kylian Mbappé ne semble pas en faire une histoire d’argent. Malgré des moyens XXL, Doha ne pourra pas convaincre le Français avec un gros chèque, il faudra autre chose.

Le 22 juillet, Kylian Mbappé a repris l’entraînement avec ses coéquipiers du PSG. Mais rien ne dit qu’il foulera toujours les pelouses du Camp des Loges le 1er septembre. Car son avenir est incertain et toutes les issues dans ce dossier complexe sont possibles. Rester au PSG et partir libre l’été prochain, prolonger son contrat ou quitter Paris et rejoindre le Real Madrid. Quelque soit le dénouement, c’est l’aspect sportif que privilégiera Mbappé pour démarrer un nouveau projet.

Mbappé veut des garanties sportives

Alors que Doha pourrait employer les grands moyens afin de convaincre Mbappé de prolonger au PSG, l’attaquant français n’en ferait pas une question d’argent. Ce sont des certitudes sur le plan sportif que réclame Mbappé pour rallonger son bail à Paris. Des garanties sur le recrutement et l’assurance d’une équipe compétitive pour renouer avec le succès en championnat et retrouver les sommets en Ligue des Champions. Pour l’instant, Wijnaldum, Hakimi, Ramos et Donnarumma sont arrivés à Paris. Mais Mbappé en réclame davantage.