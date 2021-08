Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma, Ramos… Une grosse inquiétude en interne ?

Publié le 4 août 2021 à 15h10 par H.G.

Alors que le PSG a déjà bien recruté mais qu’il n’arrive pas à vendre, cela nourrirait quelques inquiétudes en interne parmi les joueurs.

Le moins que l’on puisse dire est que le mercato estival du PSG avait démarré fort. En effet, le club de la capitale s’est rapidement attaché les services de quatre joueurs, à savoir Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Ce recrutement n’est peut-être pas fini puisque Leonardo ambitionnerait maintenant de recruter Paul Pogba à un an du terme de son contrat à Manchester United. Cependant, pour cela, le PSG va devoir vendre, et ce alors que bon nombre des joueurs qu’il aimerait pousser vers la sortie ne désirent pas s’en aller. Et cela nourrirait quelques criantes en interne, de même que l’arrivée de deux recrues estivales.

Certains joueurs craignent un cocktail explosif