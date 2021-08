Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba refuse d’aller au clash…

Publié le 4 août 2021 à 11h40 par La rédaction

Tenté par l’idée de venir au PSG, Paul Pogba ne semble pas prêt à aller au bras de fer avec Manchester United pour être transféré cet été.

Le dossier tient en haleine depuis plusieurs semaines. Mais il ne semble pas vraiment avancer. Paul Pogba souhaite toujours quitter Manchester United et veut rejoindre le PSG. Le club parisien, jamais réticent à intégrer un grand nom dans son effectif, veut enrôler le milieu de terrain. Mais le PSG doit d’abord vendre avant de formuler une offre. Ce qu’il a du mal à faire pour l’instant. C’est pourquoi le dossier est en stand-by aujourd’hui.

Pogba pourrait rester à Manchester United

Comme le dossier est au point mort et que le 31 août approche à grand pas, plus les jours avancent, plus l’hypothèse de voir Pogba rester à Manchester United grandit. Et le joueur français, qui souhaiterait rejoindre le PSG, ne partirait pas au clash si le transfert n’aboutissait pas. D’autant qu’il se retrouvera libre de tout contrat l’été prochain. Les deux clubs ont encore le temps de se mettre d’accord mais Pogba pourrait bien être amené à réaliser une dernière saison sous les couleurs mancuniennes. Une issue qui le conduirait à honorer son ultime année de contrat et sa sixième saison consécutive à Manchester United.