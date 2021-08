Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Pjanic débloqué par... Adrien Rabiot ?

Publié le 4 août 2021 à 11h10 par A.D.

Au plus mal au FC Barcelone, Miralem Pjanic souhaiterait faire son retour à la Juventus dès cet été. Grâce à Adrien Rabiot, l'international bosnien pourrait très vite obtenir gain de cause et retrouver les Bianconeri.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone et la Juventus ont échangé Miralem Pjanic et Arthur Melo. Arrivé au Barça il y a tout juste un an, l'international bosnien souhaite déjà partir car ses premiers mois en Catalogne ont été très compliqués. Dans cette optique, Miralem Pjanic a été proposé au PSG et à la Chelsea comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, le milieu de terrain du Barça ne devrait pas rebondir à Paris ou à Londres, car il voudrait à tout prix faire son retour à la Juve . Et grâce à Adrien Rabiot, son voeu pourrait être exaucé très bientôt.

Le dossier Pjanic accéléré grâce à Rabiot ?