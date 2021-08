Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n’en a pas fini avec Daniel Wass !

Publié le 4 août 2021 à 10h10 par T.M.

Négociant toujours pour l’arrivée de Daniel Wass à l’OM, Pablo Longoria s’apprêterait à revenir à la charge pour le Danois.

Pablo Longoria l’a confirmé publiquement, il est intéressé par Daniel Wass. N’ayant plus qu’un an de contrat à Valence, le Danois voudrait d’ailleurs rejoindre l’OM et par la même occasion retrouver la Ligue 1, lui qui a évolué à Evian. Toutefois, encore faut-il que les deux clubs se mettent d’accord. Et pour le moment, on en serait encore très loin. En effet, selon les derniers échos en provenance d’Espagne, l’OM aurait formulé une offre d’environ 1M€ à Valence pour s’offrir Wass. Une proposition visiblement loin des attentes du club Che qui compterait récupérer 8M€ pour son joueur.

Une nouvelle offre à venir ?