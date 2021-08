Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offre indécente arrive pour Kamara !

Publié le 4 août 2021 à 2h45 par A.M.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’OM, Boubacar Kamara pourrait partir cet été. Une offre aurait d’ailleurs été transmise à Longoria.

Déjà très actif sur le marché des transferts, l’OM a bouclé l’arrivée de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba et Luan Peres. Mais ce n’est peut-être pas terminé comme l’expliquait récemment Pablo Longoria : « Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert ».

Newcastle dégaine 12M€ pour Kamara