Mercato - PSG : Voilà comment Leonardo a raflé la mise avec Wijnaldum…

Publié le 4 août 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Très courtisé par le FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a finalement rejoint le PSG. Et Mauricio Pochettino a joué un rôle décisif dans ce dossier…

Arrivé en fin de contrat avec Liverpool en juin dernier, Georginio Wijnaldum s’est finalement engagé avec le PSG alors qu’il était initialement parti pour signer au FC Barcelone. Un revirement de situation qui était assez inattendu sur le coup, mais à l’occasion d’un entretien qu’il avait accordé à RMC Sport le 22 juillet dernier, Wijnaldum se justifiait sur son choix porté sur le PSG.

« Ils ont tout fait pour me faire signer »