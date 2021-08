Foot - Mercato - Manchester City

Mercato : Enorme bataille à venir entre Tottenham et Manchester City pour Harry Kane !

Publié le 3 août 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 3 août 2021 à 12h31

Alors qu’Harry Kane a séché la reprise de l’entraînement avec Tottenham ce lundi, un énorme bras de fer devrait maintenant se dérouler en coulisses entre le club londonien et Manchester City, principal prétendant à la signature du buteur des Three Lions.

Si les intentions de départ d’Harry Kane étaient connues depuis de nombreuses semaines, celles-ci se sont plus que jamais matérialisées ce lundi. En effet, l’international anglais a choisi de sécher la reprise de l’entraînement avec Tottenham, avant d’en faire de même ce mardi, et ce dans un contexte où il aurait déjà signifié à sa direction qu’il aimerait s’en aller afin de disputer la Ligue des champions chaque année en rejoignant Manchester City. En agissant de la sorte, le joueur de 28 ans voudrait influer lui-même sur son avenir en forçant son destin, et il n’aurait pas la moindre intention de revenir à l’entrainement tant que ses intentions n’ont pas été entendues par le board de Tottenham si l’on en croit les informations dévoilées par The Athletic ce mardi. Mais tandis que la direction des Spurs voudrait maintenant infliger une amende à Harry Kane pour son attitude, le moins que l’on puisse dire est que celle-ci ne semble pas vouloir lâcher du lest dans le dossier.

Tottenham fait de la résistance, Manchester City reste confiant