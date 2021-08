Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Harry Kane est passé à l’action pour son avenir !

Publié le 3 août 2021 à 11h45 par H.G.

Alors qu’il ne s’est pas présenté à la reprise de l’entrainement ce lundi avec Tottenham, Harry Kane a ainsi clairement signifié son intention de quitter les Spurs.

Les envies de départ d’Harry Kane étaient déjà connues depuis de nombreuses semaines, mais elles se sont plus que jamais matérialisées ce lundi. En effet, l’international anglais a tout simplement séché la reprise de l’entrainement avec Tottenham, et ce dans un contexte où il est annoncé avec insistance dans le viseur de Manchester City, tandis que le PSG a parfois été évoqué comme un possible point de chute pour lui. Et visiblement, Harry Kane après clairement prévu son coup à l’avance si l’on en croit les derniers échos parus en Angleterre…

Harry Kane veut forcer son destin !