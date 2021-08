Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait la réponse pour Harry Kane !

Publié le 2 août 2021 à 20h30 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2024, Harry Kane souhaiterait à tout prix quitter Tottenham cet été, étant même prêt à aller au bras de fer avec ses dirigeants.

Le feuilleton Harry Kane a pris une toute nouvelle tournure ce lundi. De retour de vacances, après l’Euro disputé avec l’Angleterre, Harry Kane refuserait de s’entrainer avec Tottenham. Sky Sports a révélé que l’attaquant ne voudrait pas reprendre avec son club formateur, alors qu’il a demandé un bon de sortie à ses dirigeants. Son objectif est clair : remporter des trophées. Car Kane à Tottenham est certes devenu l’un des meilleurs attaquants au monde... mais son armoire a trophées est tristement vide. A 28 ans, Kane semble persuadé qu’il doit quitter son club pour arriver enfin à soulever des coupes et cela n’a pas échappé aux plus grands clubs d’Europe. C’est le cas du Paris Saint-Germain, ou Kane pourrait retrouver Mauricio Pochettino, l’entraineur qui a grandement participé à son évolution et à son succès.

Kane n’a d’yeux que pour Manchester City