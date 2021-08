Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Harry Kane prend une tournure inattendue !

Publié le 2 août 2021

Annoncé sur le départ, Harry Kane ne serait pas présenté à l'entraînement ce lundi. L'international anglais voudrait quitter Tottenham et figurerait dans le viseur de Manchester City.

Le PSG pourrait perdre gros cet été. Arrivé en 2017 dans la capitale, Kylian Mbappé refuserait de prolonger son contrat et pourrait rejoindre le Real Madrid dans les prochaines semaines. Rien n’est encore fait, mais à Paris, on se prépare à toutes les éventualités. Selon la presse anglaise, le PSG se serait penché sur la succession de Mbappé et aurait coché le nom d’Harry Kane, un joueur apprécié par Mauricio Pochettino. Et ce lundi, ce dossier a pris un tournant inattendu.

Harry Kane ne s'est pas rendu à l'entraînement