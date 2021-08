Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Kane !

Publié le 2 août 2021 à 17h45 par La rédaction

Alors qu'Harry Kane souhaiterait quitter Tottenham, l'Anglais serait dans le viseur de Manchester City. et ne se serait pas rendu au centre d'entraînement de Tottenham ce lundi. Un épisode qui a pris une grande ampleur et qui pourrait faire les affaires du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé.

Harry Kane est l'un des feuilletons de ce mercato estival. L'attaquant anglais aimerait en effet quitter Tottenham dès cet été. De son côté, le PSG n'a toujours pas réglé la situation de Kylian Mbappé. Le Français est en fin de contrat en 2022 et ne serait pas pressé pour prolonger. Alors qu'un départ de Mbappé n'apparaît pas comme impossible, le PSG pourrait penser à Harry Kane pour prendre place sur le front de l'attaque parisienne, comme le rapporte la presse anglaise. Kane lui, semblerait bien déterminé à quitter Tottenham, puisqu'il ne s'est pas présenté à l'entraînement...

Tottenham refuse de commenter l'absence de Kane