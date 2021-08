Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie prestigieuse pour cet indésirable ?

Publié le 6 août 2021 à 1h00 par La rédaction

Barré par la concurrence de Karim Benzema au Real Madrid, Luka Jovic serait invité à se trouver un nouveau point de chute. L’Inter pourrait se porter candidat afin de l’accueillir en prêt.

Si le Real Madrid a souvent pris l’habitude de payer le prix fort pour ses recrues, il y a tout de même eu pas mal de ratés ces derniers temps. Et l'un des derniers en date n'est autre que Luka Jovic. Arrivé de Francfort en 2019 pour 60M€, le Serbe avait la lourde tâche de se faire une place aux côtés de Karim Benzema. Mais aussi talentueux soit-il, Jovic n’a jamais réussi à s’imposer, n’inscrivant que deux petits buts sous le maillot madrilène. Cette saison, le buteur de 23 ans a pu se relancer en retournant six mois à Francfort, avant de revenir à Madrid. Mais pour combien de temps ?

L’idée d’un prêt à l'Inter fait son chemin pour Jovic