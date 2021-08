Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti veut faire un grand ménage à Madrid !

Publié le 5 août 2021 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 5 août 2021 à 17h33

Alors que Raphaël Varane et Sergio Ramos notamment ont quitté le Real Madrid, Carlo Ancelotti ne compterait pas accueillir un nouveau défenseur central et prévoirait même de vendre jusqu’à cinq joueurs de son effectif.

Depuis quelques semaines, la tendance semble être claire du côté du Real Madrid pour le mercato estival. Alors que David Alaba a débarqué libre de tout contrat en provenance du Bayern Munich, seule la potentielle signature de Kylian Mbappé serait escomptée dans les bureaux merengue. D’ailleurs, le président du Real Madrid l’aurait d’ores et déjà fait savoir à Carlo Ancelotti, l’entraîneur qu’il a nommé à la tête de l’équipe première pour succéder à Zinedine Zidane. Depuis, Sergio Ramos et Raphaël Varane ont respectivement rejoints le PSG et Manchester United. De quoi changer la donne aux yeux de Florentino Pérez et de Carlo Ancelotti ? Au contraire.

Ancelotti veut cinq départs !

Ces dernières heures, As a fait un gros point sur la suite du mercato estival du Real Madrid. Et alors que des noms comme Jules Koundé ou autres sont liés au club de la capitale espagnole, aucun d’entre eux ne devrait déposer ses valises dans le prochain Santiago Bernabeu. En effet, Carlo Ancelotti attendrait de ses dirigeants qu’ils soient aptes à trouver une porte de sortie à quatre autres joueurs, voire cinq même. L’objectif du technicien italien pour la saison prochaine, serait de pouvoir compter sur simplement 22 joueurs en prenant en compte la montée dans l’équipe première de trois jeunes de la Castilla dont Miguel Guttierez. Plusieurs options de ventes ou de prêts se présenteraient au Real Madrid au sein de son effectif. À commencer par Luka Jovic, Isco ou encore Mariano Diaz. Toujours selon le quotidien madrilène, l’objectif avec ces trois joueurs serait de renflouer les caisses de la Casa Blanca. Néamoins, aucune offre ne serait à signaler que ce soit pour Jovic ou Isco à l’instant T, mais d’autres options se présenteraient à Carlo Ancelotti.

Les profils sont multiples