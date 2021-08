Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a prêté main forte à Longoria pour cette recrue !

Publié le 5 août 2021 à 17h10 par Th.B.

Désireux d’injecter du sang neuf en défense centrale, l’OM a déjà accueilli Luan Peres et William Saliba tout en recrutant définitivement Leonardo Balerdi. Le choix phocéen était évident d’après les propos de Saliba en personne.

Après des prêts à l’ASSE et plus récemment à l’OGC Nice, William Saliba (20 ans) a une nouvelle fois été amené à aller voir ailleurs par Arsenal, club qui l’a recruté en 2019. En effet, les Gunners ont dernièrement officialisé le transfert de Ben White, raison pour laquelle Saliba a été poussé vers la sortie. Mais pour le joueur, cette venue à l’OM était le bon choix tant il a été convaincu par le président Pablo Longoria et l’entraîneur Jorge Sampaoli.

William Saliba n’a pas gambergé pour sa signature à l’OM !