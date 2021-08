Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme annonce de Longoria sur l’avenir de Saliba !

Publié le 5 août 2021 à 16h45 par B.C.

Alors que William Saliba a été prêté pour une saison à l’OM par Arsenal, Pablo Longoria s’est prononcé sur un possible transfert définitif du défenseur à l’issue de la saison.

En manque de temps de jeu à Arsenal, où il n’a pas disputé la moindre minute avec l’équipe première depuis son arrivée en 2019, William Saliba évoluera cette saison sous le maillot de l’OM. Pablo Longoria est en effet parvenu à un accord avec les Gunners pour le prêt du défenseur. « William est un joueur avec un potentiel extraordinaire, l'un des meilleurs défenseurs centraux modernes en Europe. Il a la capacité de gagner les duels, il a tout pour réussir au très haut niveau. Il a les caractéristiques pour le modèle de jeu de l'équipe. Je tiens à le remercier car on a tenu notre parole », s’est réjoui ce jeudi le président de l’OM en conférence de presse.

« On doit parler avec Arsenal plus tard dans la saison »