Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Kovac se réjouit de l'arrivée de Boadu !

Publié le 5 août 2021 à 15h20 par La rédaction

Dernièrement, l'AS Monaco a officialisé l'arrivée de Myron Boadu. Pour le plus grand bonheur de Niko Kovac.