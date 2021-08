Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria ouvre déjà un dossier pour 2022 !

Publié le 6 août 2021 à 4h00 par T.M.

Si le mercato estival 2021 n’est pas encore terminé, Pablo Longoria a déjà évoqué l’un de ses dossiers pour l’été prochain.

Afin de vraiment lancer le nouveau projet de Frank McCourt avec Jorge Sampaoli, Pablo Longoria était décidé à frapper très fort cet été. Et pour le moment, le président de l’OM empile les recrues. En effet, depuis l’ouverture de ce mercato, ce sont 8 joueurs qui ont rejoint les rangs phocéens et cela serait loin d’être terminé. Jusqu’à la fin du mois d’août, Longoria ne s’arrêtera pas de travailler et même après la clôture du mercato, des dossiers seront toujours présents sur le bureau de l’Espagnol. Cela vaut notamment pour William Saliba.

« On doit parler avec Arsenal plus tard dans la saison »