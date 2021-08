Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grande révélation de William Saliba sur son arrivée !

Publié le 5 août 2021 à 18h10 par Th.B.

N’ayant toujours pas joué la moindre minute avec l’équipe première d’Arsenal, William Saliba aurait pu ne pas rejoindre l’OM s’il avait écouté les dirigeants du club londonien.

Ayant déjà effectué ses premiers pas sous le maillot de l’OM lors de divers matchs amicaux, William Saliba a officiellement été présenté comme nouveau joueur de l’Olympique de Marseille ce jeudi lors d’une conférence de presse devant les médias. Président de l’OM, Pablo Longoria s’est enflammé pour le recrutement en prêt du jeune défenseur de 20 ans qui appartient à Arsenal depuis 2019, mais qui n’a jamais encore porté le maillot des Gunners une seule fois avec l’équipe première. D’ailleurs, Saliba a avoué que le président de l’OM avait joué un grand rôle dans sa venue au club phocéen. De son côté, William Saliba a lui aussi fait le forcing pour signer à Marseille alors qu’Arsenal avait d’autres plans en tête pour lui.

« Arsenal préférait que j'aille en Angleterre, mais… »