Mercato - PSG : Cette grosse condition pour l’avenir d’Eduardo Camavinga !

Publié le 5 août 2021 à 17h45 par T.M.

Alors qu’Eduardo Camavinga s’apprête à débuter cette saison avec Rennes, rien ne dit qu’il sera toujours là après le mois d’août. Et alors que son avenir pourrait s’écrire à Manchester United, ce transfert serait soumis à une condition.

Arrivé à un an du terme de son contrat avec Rennes, Eduardo Camavinga ne souhaite visiblement pas prolonger avec les Bretons. Par conséquent, l’international français se retrouve dans une position idéale pour s’en aller cet été. Camavinga souhaiterait d’ailleurs aller voir ailleurs pour passer un nouveau cap dans sa progression. Et alors que sa priorité serait de rejoindre le PSG, d’autres portes de sorties prestigieuses s’offriraient au joueur de Bruno Génésio. Cela serait notamment le cas de Manchester United, très intéressé par le Rennais.

Vendre avant d’acheter ?