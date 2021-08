Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arsenal, Marseille… William Saiba dit tout !

Publié le 5 août 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 5 août 2021 à 18h38

Arrivé à l’OM sous la forme d’un prêt sans option d’achat, William Saliba sait où il met les pieds dans la ferveur de Marseille et s’est livré sur sa détermination à rejoindre l’OM tout en s’attardant sur le choix Arsenal.

Depuis le début du mercato estival, Pablo Longoria est déjà parvenu à mettre la main sur huit recrues en attendant de potentiels autres renforts en les personnes de Thiago Almada, Pol Lirola ou encore Daniel Wass. Ce jeudi, bien qu’il ait déjà eu la possibilité de se montrer lors des matchs amicaux, William Saliba a été présenté à la presse. Au cours de ladite présentation, Pablo Longoria s’est enflammé pour l’arrivée du défenseur prêté par Arsenal pour la totalité de la saison et sans option d’achat. « Chaque transfert a une histoire. Pour William, ça s'est très bien passé, on a pris beaucoup de plaisir et on a eu de très bonnes conversations. (…) Il a les caractéristiques pour le modèle de jeu de l'équipe. Je tiens à le remercier car on a tenu notre parole. Cela me fait très plaisir d'avoir ce type de conversations avec un joueur » . Un sentiment que William Saliba a semblé totalement partagé lui qui avec l’OM connaît son troisième prêt depuis son transfert à Arsenal en 2019 après l’ASSE et l’OGC Nice plus récemment.

L’OM, gage de sûreté et progression pour Saliba

Du côté de William Saliba, le choix de l’OM n’en fut pas vraiment un, bien qu’Arsenal ait tenté de le faire signer ailleurs en Angleterre afin qu’il puisse concrètement s’habituer au football anglais. « J'ai eu le discours de Pablo, celui du coach. Je savais que c'est là que j'allais jouer cette saison, avec un stade en feu et des supporters qui attendent beaucoup, pour un jeune de 20 ans comme moi cela ne pouvait que me faire du bien. C’est bien de venir ici pour progresser. (…) On verra bien ce qu'il se passera la saison prochaine. (…) C'est moi qui ai choisi l'OM, Arsenal préférait que j'aille en Angleterre mais je savais qu'ici c'était le bon choix. J'ai poussé et poussé pour ça » . Et William Saliba sait parfaitement qu’il met les pieds dans une ville qui respire football et vit pour le ballon rond.

Saliba prêt à tout donner pour l’OM et ses fans et se défend pour le choix Arsenal