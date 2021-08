Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le tour de force de Neymar va payer !

Publié le 8 août 2021 à 18h45 par La rédaction

Le pressing de Neymar pour prolonger Mbappé et signer Messi est en train de payer. Le PSG pourrait vivre un été de dingue grâce à son Brésilien.

Le PSG a marqué de son empreinte ce mercato d’été mais le club parisien n’en a pas fini de surprendre. Dans le bon sens. En effet, alors que le dossier Messi n’était pas loin d’être mis aux oubliettes, le communiqué du Barça annonçant la fin de la collaboration entre l’Argentin et le club a tout remis en cause. La Pulga doit trouver un nouveau challenge et Paris fait office de favori pour l’accueillir. Avec la possible prolongation de Mbappé, le PSG enverrait un message fort à l’Europe.

Neymar prépondérant

Si le PSG se paye le luxe d’aligner Messi, Mbappé et Neymar sur le front de son attaque cette saison, Leonardo pourra remercier le brésilien. Très proche de Mbappé au quotidien et devenus quasiment inséparables, Neymar joue un rôle primordial pour convaincre le français de rester à Paris. En ce qui concerne le dossier Messi, personne ignore que les deux sud-américains échangent très régulièrement et que le numéro 10 brésilien travaille d’arrache-pied pour convaincre Messi de le rejoindre dans la capitale. Son travail de sape est proche de porter ses fruits.