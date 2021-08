Foot - Mercato

Mercato : Rennes a les sous pour faire un gros coup !

Publié le 8 août 2021 à 17h10 par La rédaction

Le Stade Rennais dispose des moyens financiers pour faire encore un gros coup sur le marché des transferts. Florian Maurice met tout en œuvre pour cela.

Le Stade Rennais a déjà été très actif durant ce mercato. Avec les arrivées de Loic Badé, Kamaldeen Sulemana et Birger Meling, le SRFC a dépensé 35 millions d’euros. Signe d’une ambition toujours plus élevée pour le club dont le propriétaire est François-Henri Pinault. Lors de l’été dernier, Rennes avait mis 70 millions d’euros sur le marché des transferts. C’était plus que le PSG. Et le Stade Rennais par l’intermédiaire de son directeur sportif Florian Maurice ne compte pas s’arrêter là.

Edson Alvarez en approche

En pénurie de milieux de terrain après les départs de Clément Grenier et Steven Nzonzi, le Stade Rennais prospecte dans ce secteur pour renforcer un secteur défaillant en termes de quantité. Pour cela, les dirigeants bretons se sont positionnés sur différents profils : Jens Cajuste l’international suédois était dans les petits papiers mais il serait proche de rejoindre Brentford, Teun Koopmeiners est également ciblé mais Rennes fait face à une concurrence musclée. Si le milieu lillois Xeka est aussi pisté, Florian Maurice pourrait tenter le coup pour Edson Alvarez, le milieu défensif mexicain de l’Ajax Amsterdam. Si cette arrivée de concrétisait, ce serait un beau signal pour un joueur promis à un très bel avenir.