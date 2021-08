Foot - Mercato PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé… Paris dans une position de rêve !

Publié le 9 août 2021 à 8h15 par La rédaction

Le PSG se retrouve dans une position idéale. Dans le dossier Mbappé comme pour Messi, Paris a un boulevard pour sortir de l’été par la très grande porte.

L’été a démarré de façon très positive au PSG. Et il est fort possible qu’il se termine aussi de la meilleure des façons. Jusqu’à présent, Paris était seulement à l’affut dans le dossier Messi. Désormais, le PSG est devenu le candidat le plus crédible pour accueillir l’Argentin. Et quelque soit l’avenir de Kylian Mbappé qui est toujours incertain, le club parisien frapperait un énorme coup sur le marché des transferts.

Le PSG se renforcerait quoi qu’il arrive

En effet, si la venue de Messi venait à se concrétiser, le PSG pourrait en profiter pour faire d’une pierre deux coups. Alors que Mbappé demandait des garanties sur le recrutement afin d’avoir une équipe plus compétitive, l’arrivée du sextuple ballon d’or ne devrait pas être un frein à la possible prolongation du PSG. Bien au contraire, elle pourrait l’argument pour convaincre le français de signer un nouveau bail au PSG. Et si par malheur, Mbappé devait quitter Paris cet été, les dirigeants parisiens le chercheraient à le remplacer immédiatement par Messi. Dans tous les cas de figure, le PSG ne s’affaiblirait pas. Et c’est même tout le contraire…