Mercato - PSG : Neymar, Verratti, Di Maria… Rien n’était prévu pour Messi !

Publié le 9 août 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que Lionel Messi est en partance pour le PSG, il est logique de faire le lien avec la récente photo publiée en compagnie de plusieurs joueurs parisiens à Ibiza. Une photo qui n’a pas manqué de faire réagir l’ex-joueur du FC Barcelone.

Jeudi soir, le FC Barcelone lâchait une énorme bombe avec un communiqué, officialisant le fait que Lionel Messi ne prolongerait pas. Une décision auquel personne ne s’attendait puisqu’avant cette annonce, tout le monde prenait quasiment pour acquise la prolongation de l’Argentin. Finalement, La Pulga va partir et c’est au PSG qu’il est attendu. Un scénario dont certains ont fait le lien avec la photo publiée il y a quelques jours où on pouvait voir Lionel Messi en compagnie de Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Marco Verratti du côté d’Ibiza.

« C’est une photo, rien de plus »