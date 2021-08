Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo enclenche un coup de balai colossal en interne !

Publié le 9 août 2021 à 5h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo serait sur le point de voir Lionel Messi débarquer au Paris Saint-Germain. De quoi le pousser à prendre des mesures vis-à-vis de son effectif actuel avec plusieurs ventes déjà escomptées.

Alors que le PSG a déjà bien investi sur le marché avec le transfert d’Achraf Hakimi avec une inflation de sa masse salariale avec les arrivées successives de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, Leonardo travaillait ces derniers temps sur le transfert de Paul Pogba, dont le contrat le liant à Manchester United prendra fin en juin 2022. Néanmoins, une improbable ouverture s’est présentée dans le feuilleton Messi et pourrait déboucher sur la venue du sextuple Ballon d’or à Paris. Et forcément, il y a aura des répercussions dans l’effectif actuel.

10 joueurs sur le carreau ?