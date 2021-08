Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une annonce imminente pour Lionel Messi au PSG ?

Publié le 8 août 2021 à 9h00 par A.C.

Le FC Barcelone a annoncé le départ de Lionel Messi et du côté du Paris Saint-Germain, on semble prêt à tout pour le récupérer.

Après toute une carrière passée à défendre les couleurs du FC Barcelone, Lionel Messi devrait changer de club. Via un communiqué publié cette semaine, le club catalan a annoncé ne pas être en mesure d’offrir un nouveau contrat à sa star, notamment à cause du plafond salarial imposé par la Liga. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, a transmis une offre à Messi. Certaines sources expliquent ces dernières heures qu’il ne manquerait plus que quelques détails pour boucler une des plus grandes opérations des dernières années.

C’est bouillant pour Lionel Messi