Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette folle annonce sur l’avenir de Messi… loin du PSG !

Publié le 8 août 2021 à 5h15 par Th.B.

Ancien rival de par son passage au Real Madrid, James Rodriguez a interpellé Lionel Messi au sujet de sa prochaine destination qui devrait selon lui être la Juventus pour qu’il évolue aux côtés de Cristiano Ronaldo. Cependant, le PSG serait bien placé pour l’accueillir.

Le FC Barcelone a perdu sa légende vivante dans la soirée de jeudi en annonçant son départ en raison de son incapacité financière à prolonger le contrat de Lionel Messi qui avait expiré le 30 juin dernier. Depuis, le PSG est annoncé comme la prochaine destination de Messi alors qu’un accord aurait même été trouvé entre l’entourage de l’Argentin et les dirigeants du Paris Saint-Germain. Cependant, James Rodriguez a un tout autre projet pour le sextuple Ballon d’or.

Quand James Rodriguez incite Lionel Messi à rejoindre Cristiano Ronaldo !