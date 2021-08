Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid est prêt à dégainer pour Mbappé, mais…

Publié le 8 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Prêt à accueillir Kylian Mbappé, le Real Madrid attendrait que la venue de Lionel Messi soit entérinée au PSG pour démarcher les Parisiens concernant le champion du monde.

Depuis le début du mercato estival, le Real Madrid n’a accueilli que David Alaba qui était censé remplacer Sergio Ramos, annoncé sur le départ depuis un bon moment et qui a finalement rejoint le PSG. Cependant, Raphaël Varane a lui aussi entre temps quitté le Real Madrid afin de signer à Manchester United. Déterminé à se mettre toutes les chances de son côté pour le transfert de Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait d’ores et déjà prévu de ne pas recruter d’autres joueurs et de poursuivre son opération dégraissage d’effectif.

Le PSG contraint de vendre, le Real à l’affût