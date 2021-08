Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après l’arrivée de Messi, le Real Madrid a son plan de vol pour Mbappé !

Publié le 7 août 2021 à 9h15 par T.M.

Forcément, avec l’arrivée imminente de Lionel Messi au PSG, les questions se posent concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Et le Real Madrid a son idée en tête pour cela.

Neymar le souhaitait, cela va se réaliser. En effet, après avoir évolué avec Lionel Messi au FC Barcelone entre 2013 et 2017, le Brésilien va retrouver l’Argentin, cette fois au PSG. Actuellement libre, la Pulga ne prolongera pas avec les Blaugrana, pour des raisons économiques, et le club de la capitale va donc en profiter pour réaliser certainement le plus gros coup de l’histoire du football. D’ici peu, Messi devrait donc être un joueur du PSG. Et Kylian Mbappé dans tout ça ? Recruter le sextuple Ballon d’Or n’est pas donné et forcément, le club de la capitale va devoir faire rentrer de l’argent dans les caisses. Des départs sont ainsi attendus et le nom de Mbappé, qui n’a plus qu’un an de contrat revient forcément au coeur des discussions.

Le Real Madrid attendra le PSG !