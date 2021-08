Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi lâche ses vérités sur son départ !

Publié le 8 août 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi s’apprêterait à rejoindre le PSG, l’international argentin s’est expliqué sur les raison de son départ du FC Barcelone.

Plus les heures passent et plus on semble se diriger vers une arrivée de Lionel Messi au PSG. À en croire les dernières informations parues dans la presse, c’est même dès ce dimanche que l’Argentin pourrait prendre la direction de la capitale française avant de passer sa visite médicale dans les prochaines heures, parapher son nouveau contrat et être présenté en conférence de presse. Mais en attendant, l’heure était aux adieux ce dimanche pour celui qu’on surnomme La Pulga et le FC Barcelone. Et à cette occasion, Lionel Messi est revenu sur les raisons à l’origine de son départ du club catalan, qui n’était tout simplement pas en mesure de le prolonger économiquement.

« Je voulais rester »