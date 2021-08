Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur l'avenir de ce buteur de Pochettino !

Publié le 13 août 2021 à 1h15 par D.M.

Coordinateur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi s'est prononcé sur un retour d'Arnaud Kalimuendo et a indiqué qu'il continuait à le suivre, même s'il n'est plus une priorité.

Avec l’arrivée de Lionel Messi, et les présences en attaque de Kylian Mbappé et de Neymar, difficile pour Arnaud Kalimuendo de se faire une place dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Pourtant, le joueur a réalisé une très bonne saison sous le maillot du RC Lens. Prêté lors du dernier exercice, Kalimuendo pourrait, de nouveau, être cédé. L’ASSE suivrait sa situation, tout comme le LOSC et le RC Lens. Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino avait évoqué la situation de l'attaquant : « Nous sommes contents de Kalimuendo, c'est un jeune joueur issu du centre de formation. Il fait de bonnes choses et on analyse. On verra à la fin du mercato les meilleures options pour lui et le club ».

« Il a besoin d’une autre étape, Lens ou ailleurs »