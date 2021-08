Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité sur cette dernière piste de Leonardo !

Publié le 13 août 2021 à 9h45 par T.M.

Ces dernières heures, le nom de Nuno Mendes a été annoncé dans le viseur du PSG. Le latéral gauche du Sporting Lisbonne va-t-il débarquer dans la capitale ? Réponse.

Et si le recrutement du PSG n’était pas encore terminé après l’énorme coup réalisé avec Lionel Messi ? A ce sujet, Nasser Al-Khelaïfi avait laissé la porte ouverte, assurant : « Si notre mercato est désormais clos ? Je ne sais pas. On va voir ». Si Mauricio Pochettino semble déjà plus armé que jamais, un poste au PSG peut encore avoir quelques lacunes : le latéral gauche. En effet, cela fait maintenant près d’un an que Juan Bernat n’a plus refoulé les terrains et son état physique suscite quelques questions. Derrière lui, Layvin Kurzawa et Abdou Diallo n’arrivent pas à s’imposer. Il pourrait donc falloir amener du sang neuf à ce poste.

La solution Nuno Mendes ?