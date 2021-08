Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme rebondissement pour le transfert de Thilo Kehrer !

Publié le 13 août 2021 à 7h45 par Th.B.

Alors que le Bayer Leverkusen serait prêt à revenir à la charge auprès du PSG pour le transfert de Thilo Kehrer, le défenseur allemand semblerait finalement ouvert à un départ.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG, qu’il avait signé à son arrivée à l’été 2018, Thilo Kehrer pourrait bien connaître ses derniers jours en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Alors que Leonardo a renforcé les positions de défenseur central et de latéral avec les recrutements de Sergio Ramos et d’Achraf Hakimi, deux postes que l’international allemand occupait cette saison, Kehrer pourrait être poussé vers la sortie et ferait partie de la liste « noire » du directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Kehrer finalement pas contre un départ pour la Bundesliga ?