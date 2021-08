Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet indésirable qui complique les plans de Leonardo !

Publié le 5 août 2021 à 12h10 par T.M.

Souhaitant dégraisser au PSG, Leonardo veut notamment se séparer de Thilo Kehrer. Mais cela serait sans compter sur l’Allemand et son entourage.

Après avoir multiplié les recrues de poids, Leonardo veut désormais passer la seconde concernant les départs. Et cet été, l’objectif du PSG est de récupérer 180M€. Toutefois, pour le moment, les départs sont rares. Mitchel Bakker, vendu au Bayer Leverkusen, et Alphonse Areola, prêté avec option d’achat à West Ham, sont les plus gros départs à noter. Mais d’ici la fin du mois d’août, d’autres noms devraient s’ajouter à cette liste. Qui ? Cela pourrait être le cas de Thilo Kehrer, qui garde visiblement une belle cote en Allemagne. L’ancien de Schalke 04 pourrait retrouver la Bundesliga. Ou pas…

Kehrer pas chaud pour partir ?