Mercato - PSG : Kehrer aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 4 août 2021 à 21h15 par La rédaction

Devenu indésirable à Paris, Thilo Kehrer pourrait se retrouver dans les petits papiers du Bayern Munich en cas départ de Niklas Süle. Pour autant, Kehrer voudrait poursuivre au PSG.

Après avoir enchaîné les arrivées, Leonardo aimerait dégraisser au sein du PSG. Depuis l'ouverture du marché des transferts, Paris a enregistré des recrues de taille avec les venues de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Désormais, Leonardo souhaiterait vendre certains éléments de l'effectif parisien dans le but d'engranger des liquidités. Alors que Thilo Kehrer n'entrerait plus dans les plans du PSG, l'Allemand n'aurait lui pas dit son dernier mot...

Kehrer veut s'imposer au PSG