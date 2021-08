Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande mission de Leonardo se complique !

Publié le 4 août 2021 à 12h10 par T.M.

Très actif dans le sens des arrivées, Leonardo veut en faire autant en ce qui concerne les départs au PSG. Toutefois, cela ne sera clairement pas simple. Explications.

Cet été, Leonardo a des ambitions très élevées pour le mercato du PSG. C’est s’est d’ailleurs vu avec les arrivées de Wijnaldum, Hakimi, Ramos et Donnarumma. Alors que le recrutement pourrait ne pas être terminé dans la capitale, il faut également s’attendre à plusieurs départs. Alors que Bakker a été vendu au Bayer Leverkusen et Areola prêté à West Ham, le dégraissage ne ferait que débuter. En effet, l’objectif du PSG serait de récupérer cet été près de 180M€. Néanmoins, cela serait plus facile à dire qu’à faire.

Des indésirables qui ne veulent pas partir ?