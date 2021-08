Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Encore un espoir pour Leonardo dans ce dossier à 35M€ ?

Publié le 4 août 2021 à 18h15 par La rédaction

Intéressé par Manuel Locatelli, la révélation italienne de l’Euro, le PSG pourrait encore avoir une chance puisque la Juventus et Sassuolo ne seraient toujours pas tombés d’accord.

Bien que Leonardo ait rapidement bouclé le recrutement de Georginio Wijnaldum, le directeur sportif du PSG n’abandonne pas pour autant son envie de recruter un autre milieu de terrain. Brillant à l’Euro avec l’Italie, Manuel Locatelli intéresserait le club parisien. Mais le joueur de Sassuolo n’aurait qu’une seule envie pour son avenir : rejoindre la Juventus. Volonté partagée par la Vieille Dame . Encore faut-il que les Bianconeri y mettent le prix…

Pas encore d’accord entre les deux clubs

Car d’après les informations de Nicolo Schira, cela coincerait au niveau du montant. Manuel Locatelli serait d’ores et déjà d’accord avec la Juventus sur les bases d’un contrat jusqu’en 2026, mais Sassuolo et la Juve n’ont pas fini de négocier. Les deux clubs devraient poursuivre leurs discussions afin de régler les derniers détails. Pour le moment, Sassuolo demanderait un prêt d’un avec une option d’achat obligatoire de 35M€. Du côté de la Juve, on plancherait plus sur une option d’achat effective en 2023 afin de payer sereinement celle de Federico Chiesa prévue en 2022. Leonardo a peut-être encore un coup à jouer…