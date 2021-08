Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se tend dans ce dossier à 35M€ de Leonardo !

Publié le 4 août 2021 à 1h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain ferait partie des clubs intéressés par Manuel Locatelli, milieu de Sassuolo et de l’équipe d’Italie.

Étincelant avec l’Italie à l’Euro, Manuel Locatelli est l’une des grandes surprises de ce mercato estival. Le milieu de terrain attise énormément de convoitises, en Italie comme à l’étranger. C’est le cas en France avec le Paris Saint-Germain, mais également en Angleterre avec Arsenal et Liverpool, ou Jürgen Klopp serait un grand fan du joueur. La piste la plus chaude pour Locatelli, semble toutefois concerner la Juventus. Déjà l’été dernier les Bianconeri avaient tenté le coup et cette fois, ils semblent déterminés à rattraper leur échec.

Locatelli veut la Juve, mais...