Mercato - PSG : Coup de théâtre pour cette révélation de l’Euro !

Publié le 2 août 2021 à 23h45 par A.C.

Leonardo pourrait voir le dossier Manuel Locatelli se réouvrir au cours des prochains jours.

Très performant à l’Euro avec l’Italie, Manuel Locatelli fait beaucoup parler de lui cet été. Grand connaisseur de la Serie A, Leonardo aimerait en effet attirer le milieu de Sassuolo au Paris Saint Germain... mais la tâche est loin d’être simple ! Plusieurs clubs de Premier League comme Arsenal et Liverpool auraient approché Locatelli, mais le PSG soit surtout faire face à la concurrence de la Juventus. Alors que le Brésilien Kaio Jorge serait sur le point de débarquer, les Bianconeri travailleraient s’arrache-pied afin d’offrir Locatelli à Massimiliano Allegri.

La Juventus prête à lâcher Locatelli ?