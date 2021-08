Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un compatriote de Messi sur le point d’arriver ? La réponse !

Publié le 2 août 2021 à 21h30 par A.C.

Très performant avec l’Atalanta en Serie A, Cristian Romero attise de nombreuses convoitises aux quatre coins de l’Europe.

La situation est très délicate au FC Barcelone. Avec le plafond salarial installé par la Liga, le club catalan est obligé de faire près de 180M€ d’économies d’ici le début de la Liga. Dans le cas contraire, le Barça ne peut pas enregistrer la moindre recrue... même pas Lionel Messi ! Depuis le 30 juin dernier, l’Argentin est en effet sans club et si la presse catalane assure qu’un nouveau contrat serait déjà prêt, il est actuellement impossible pour le FC Barcelone de pouvoir retrouver sa star.

Romero n’a jamais été proche du Barça

Pourtant, en Catalogne on a récemment évoqué la possibilité que le FC Barcelone recrute Cristian Romero, qui réalise d’excellentes choses avec l’Atalanta. En Italie, on assure toutefois l’inverse ces derniers jours. Une tendance confirmée ce lundi par Fabrizio Romano, qui a une nouvelle fois assuré que cette rumeur aurait été montée de toutes pièces et que Romero se dirigerait doucement mais surement vers Tottenham.